Мэрию Москвы просят решить проблему с водоснабжением долгостроя Су-155

Москва, , 08:01 — REGNUM Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») просит вице-мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова решить вопрос с водоснабжением и отоплением введенной в эксплуатацию 25-этажной многоподъездной высотки вблизи Кутузовского проспекта, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Парламентарий указал, что к нему обратилась инициативная группа, которая сообщила, что «ситуация с многострадальным жилым домом в Западном округе Москвы — бывшим проблемным объектом ГК СУ-155 по адресу ул. Герасима Курина, д. 26 — остается неблагоприятной».

Требуется помощь в подключении горячего водоснабжения к долгострою. Дом введен в эксплуатацию в июле 2017 года, однако горячее водоснабжение отсутствует. Граждане жалуются на то, что «все обращения в управу района Фили-Давыдково, префектуру ЗАО, ПАО «МОЭК» остаются без внимания».

Жители проблемной многоэтажки не исключают протестных акций.