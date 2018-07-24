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Мэрию Москвы просят решить проблему с водоснабжением долгостроя Су-155

Общество

Дом введен в эксплуатацию в июле 2017 года, но горячее водоснабжение до сих пор отсутствует

Москва, 24 июля 2018, 08:01 — REGNUM  Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») просит вице-мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова решить вопрос с водоснабжением и отоплением введенной в эксплуатацию 25-этажной многоподъездной высотки вблизи Кутузовского проспекта, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Парламентарий указал, что к нему обратилась инициативная группа, которая сообщила, что «ситуация с многострадальным жилым домом в Западном округе Москвы — бывшим проблемным объектом ГК СУ-155 по адресу ул. Герасима Курина, д. 26 — остается неблагоприятной».

Требуется помощь в подключении горячего водоснабжения к долгострою. Дом введен в эксплуатацию в июле 2017 года, однако горячее водоснабжение отсутствует. Граждане жалуются на то, что «все обращения в управу района Фили-Давыдково, префектуру ЗАО, ПАО «МОЭК» остаются без внимания».

Жители проблемной многоэтажки не исключают протестных акций.

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