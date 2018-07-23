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В Казахстане выявили факты массовой перепродажи железнодорожных билетов

Общество

Стоимость железнодорожных билетов у перекупщиков дороже в среднем на 50%

В Казахстане выявили факты массовой перепродажи железнодорожных билетов
Mikhail (Vokabre) Shcherbakov

Астана, 23 июля 2018, 20:24 — REGNUM  Сотрудники агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции выявили факты незаконной перепродажи билетов на поезда, которые носят массовый характер, сообщает 23 июля издание Zakon. kz со ссылкой на заместителя председателя агентства Олжаса Бектанова.

По его словам, стоимость железнодорожных билетов у перекупщиков дороже в среднем на 50%. Бектанов отметил, что связь между частными перекупщиками и администрацией вокзалов пока остается под вопросом. По факту сговора досудебных расследований не проводилось.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля Бектанов раскритиковал меры АО «Пассажирские перевозки» по пресечению безбилетного проезда в поездах. В 2018 году выявлено 335 фактов безбилетного проезда в пассажирских поездах.

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Железнодорожные перевозки
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