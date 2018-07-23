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В 2018 году в пассажирских поездах Казахстана поймали 335 «зайцев»

Общество

Сменились директора филиалов «Экспресс», «Западный» и «Северный»

Астана, 23 июля 2018, 19:36 — REGNUM  В 2018 году АО «Пассажирские перевозки» выполнили 5 тыс. проверок пассажирских поездов и выявили 335 фактов безбилетного проезда пассажиров, сообщает 23 июля издание InformBuro со ссылкой на заместителя генерального директора компании Данияра Нурмагамбетова.

После проверок своих должностей лишились 27 проводников и два начальника поезда. Строгий выговор получили еще 44 сотрудника. Сменились также директора филиалов «Экспресс», «Западный» и «Северный».

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 по 15 июня сотрудники комитета транспорта министерства по инвестициям и развитию Казахстана выставили железнодорожным перевозчикам санкции на возврат 12 млн тенге ($34,8 тыс.).

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Железнодорожные перевозки
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