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В столице завершился Moscow Urban Forum: фоторепортаж

Общество

Также в период с 17−22 июля 2018 года в парке «Зарядье» прошёл фестиваль «Связывая поколения», в рамках которого горожанам представили премьерные показы фильмов о мировых мегаполисах, а также лекции и мастер-классы на тему развития городских конгломераций

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В столице завершился Moscow Urban Forum: фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Московский урбанистический форум-2018

Москва, 24 июля 2018, 11:56 — REGNUM  В столице завершился Московский урбанистический форум — мероприятие проходило с 17 по 22 июля на базе парка «Зарядье» под лозунгом «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни». На крупнейшем международном конгрессе, посвящённом вызовам развития глобальных мегаполисов, обсуждали результаты масштабных городских трансформаций последних десятилетий. В ходе дискуссий были подняты вопросы реновации жилищного фонда Москвы, совершенствование технологий «искусственного интеллекта» и внедрение их в городскую среду, развитие экологичных видов транспорта и другие темы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Телемедицина от компании Мегафон
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Телемедицина от компании Мегафон
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Программа возрождения ВДНХ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Программа возрождения ВДНХ

В ходе деловой программы форума столичные власти презентовали результаты своей работы за семь лет, а международные исследователи представили итоги своих исследований в сфере развития мегаполисов. Москва заняла четвёртое место в рейтинге общественного транспорта, а по показателю «удовлетворённость изменениями» столица попала в число мировых лидеров. Как на своём выступлении на форуме заявил президент России Владимир Путин, Москва стала настоящей законодательницей мод по качеству и комфорту городской среды и в настоящий момент задаёт стандарты развития современных мегаполисов.

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Москва-территория развития
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москва-территория развития
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К посетителям форума обращается мэр Москвы — Сергей Собянин
Дарья Антонова © ИА REGNUM
К посетителям форума обращается мэр Москвы — Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы «Умный город». По его словам, он позволит создать максимально удобную, доступную и персонифицированную виртуальную среду для москвичей. Проект призван повысить эффективность городского управления за счёт широкого анализа больших данных и внедрения искусственного интеллекта. Собянин также сообщил, что протяжённость подземного и наземного метрополитена в Москве к 2023 году достигнет тысячи километров: более пятисот километров метро и МЦК, а также свыше четырёхсот километров московских центральных диаметров.

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Московский урбанистический форум-2018
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Московский урбанистический форум-2018
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Московский урбанистический форум-2018
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Московский урбанистический форум-2018

Деловую программу Московского урбанистического форума 2018 завершила церемония награждения лауреатов MUF Community Awards — ежегодной мультидисциплинарной премии городских сообществ, независимых проектов, частных инициатив и стартапов, которые внесли серьёзный вклад в развитие Москвы. Специальный приз правительства столицы получил парк «Зарядье» и недавно открывшийся концертный зал «Зарядье». Лауреатом номинации «Благотворительные и социальные проекты» стал бесплатный детский сад для детей со средней и тяжелой формой ДЦП «Елизаветинский сад». Лучшим в номинации «Городской дизайн» был признан проект обустройства Хохловской площади, который реализовал КБ «Стрелка».

Как сообщало ИА REGNUM, на московском урбанистическом форуме Сергей Собянин заявил, что семь лет назад он столкнулся с вызовом: как дальше развивать один из самых больших городов мира — Москву.

Читайте подробнее: Мэр Москвы рассказал, чем столица РФ отличается от европейских городов

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