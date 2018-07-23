В Госдуме рассчитывают, что онковакцина будет доступна массовому пациенту

Москва, , 19:15 — REGNUM Разработка персонифицированной онковакцины в России обещает стать настоящим прорывом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля, об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

«Разработка персонифицированной онковакцины в России обещает стать настоящим прорывом: мы продвинемся в борьбе с онкологией очень сильно», — сказал Огуль.

Российская медицина идет совершенно нога в ногу с мировой медициной в плане борьбы с онкологическими заболеваниями, констатировал парламентарий.

«Раннюю диагностику у нас стали делать намного эффективнее. Последние пять лет в нашей стране бурно развивается генетическое тестирование. И к концу следующего года у нас появится несколько уникальных тест-систем по методу жидкостной биопсии, которая позволит предполагать возникновение рака. Это самые прогрессивные на сегодня методы лечения — персонифицированные технологии», — отметил парламентарий.

При этом он подчеркнул, что самые актуальные лечебные разработки следует доводить до массового пациента.

«Это еще и психологически важно. Ведь рак значительно уступает по уровню смертности сердечно-сосудистым заболеваниям, но, тем не менее, он до сих пор остается в сознании большинства смертельным приговором. А когда люди будут знать, что есть лечение, когда они будут сами понимать важность ранней диагностики, отношение к болезни, как к неизбежному приговору, изменится. И это необходимая составляющая успешной борьбы с онкологией», — заключил Огуль.

Минздрав России планирует выпустить уникальные препараты, направленные на борьбу с онкологическими заболеваниями, в том числе персонифицированную онковакцину, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.