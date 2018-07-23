Понедельник, 23 Июля 2018 года
19:45:16 МСК

Реки крови: в Мексике стали ещё чаще убивать

Общество

С начала 2018 года в Мексике убиты 15 973 человек, в 2017 году за аналогичный период был убит 13 751 человек

Мехико, 23 июля 2018, 18:49 — REGNUM  Криминальная война в Мексике продолжает набирать обороты — с января по июнь 2018 года в латиноамериканской стране были убиты 15 973 человек, 23 июля передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению Департамента внутренних дел, данный показатель является самым высоким с 1997 года, он больше, чем в «кровавом» 2011 году.

В 2017 году за аналогичный период в Мексике был убит 13 751 человек, что также являлось одним из наиболее высоких значений за последние годы.

Читайте также: Матчи бейсбольных команд отложены в Мексике из-за войн наркокартелей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Статистика правонарушений
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить