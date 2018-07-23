Реки крови: в Мексике стали ещё чаще убивать

Мехико, , 18:49 — REGNUM Криминальная война в Мексике продолжает набирать обороты — с января по июнь 2018 года в латиноамериканской стране были убиты 15 973 человек, 23 июля передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению Департамента внутренних дел, данный показатель является самым высоким с 1997 года, он больше, чем в «кровавом» 2011 году.

В 2017 году за аналогичный период в Мексике был убит 13 751 человек, что также являлось одним из наиболее высоких значений за последние годы.

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