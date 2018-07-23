Реплика яхты Петра I прибудет в Архангельск ко Дню ВМФ

Архангельск, , 18:22 — REGNUM Традиционный смотр военных кораблей в акватории Архангельска в День ВМФ возглавит яхта «Святой Петр» — реплика корабля, построенного по заказу Петра I на Cоломбальской судоверфи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как рассказал на пресс-конференции заместитель командира Беломорской военно-морской базы Северного флота (БВМБ) Иван Ковган, на рейде Северной Двины в День ВМФ выстроятся два малых противолодочных корабля «Онега» и «Нарьян-Мар», большой гидрографический корабль «Всеволод Воробьев», пограничный сторожевой корабль «Сыктывкар». Пожарные катера с водометами устроят для зрителей фонтаны на воде.

Напомним, что 2018 год — год 325-летия начала регулярного государственного судостроения в России.

Знаковую для Архангельской области дату, связанную с закладкой и строительством на Соломбальской судоверфи первых кораблей, в Архангельске отметят также исторической реконструкцией «Встреча архангелогородскими стрельцами прибытия царя Петра I».

«Пётр I прибыл в Архангельск ровно 325 лет назад, 29 июля 1693 года во второй половине дня и влюбился в наш город, назвав его «парадиз на Двине». Год назад архангельские реконструкторы, побывав в Новодвинской крепости, приняли решение воссоздать реконструкцию событий конца XVII-начала XVIII века. На эти цели был получен президентский грант», — рассказала директор Архангельского краеведческого музея Наталья Шпанова.

Справка:

Была построена в Архангельске по царскому указу весной 1693 года. Строителями яхты были голландские корабельные мастера П. Бас и Г. Янсен.

Небольшой парусный корабль имел одну мачту с прямым и косым парусами голландского образца, вооружение составляло двенадцатью 3-фунтовые пушки. По бортам подвешивались шверцы (балансиры) для большей устойчивости в бурном море.

«Святой Петр» был выведен из состава флота в 1723 году из-за большого износа.