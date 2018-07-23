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В Караганде вандалы повредили памятник погибшим шахтерам

Общество

Управление парками культуры, отдыха и скверами Караганды восстановит памятник

Караганда, Казахстан, 23 июля 2018, 18:22 — REGNUM  В центре Караганды неизвестные лица разбили плиты и украли медные таблички на памятнике погибшим шахтерам, сообщает 23 июля агентство «Казинформ» со ссылкой на управление парками культуры, отдыха и скверами города.

В ведомстве отметили, что памятник будет восстановлен. В настоящее время гранитные плиты приклеены, позже их планируется заменить. В управлении готовится подача отношения в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае неизвестные вандалы осквернили памятник работникам свинцового завода в Чимкенте, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Местные власти сообщили, что памятник находится на частной территории и, возможно, будет ликвидирован.

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Установка и снос памятников в разных странах мира
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