В Караганде вандалы повредили памятник погибшим шахтерам

Караганда, Казахстан, , 18:22 — REGNUM В центре Караганды неизвестные лица разбили плиты и украли медные таблички на памятнике погибшим шахтерам, сообщает 23 июля агентство «Казинформ» со ссылкой на управление парками культуры, отдыха и скверами города.

В ведомстве отметили, что памятник будет восстановлен. В настоящее время гранитные плиты приклеены, позже их планируется заменить. В управлении готовится подача отношения в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае неизвестные вандалы осквернили памятник работникам свинцового завода в Чимкенте, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Местные власти сообщили, что памятник находится на частной территории и, возможно, будет ликвидирован.

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