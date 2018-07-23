В Екатеринбурге создан арт-объект с цитатами из песен Владимира Высоцкого

Екатеринбург, , 18:15 — REGNUM В Екатеринбурге 24 июля откроют арт-объект с цитатами из песен Владимира Высоцкого. Открытие приурочено ко дню его памяти.

На церемонию приедет его сын Никита Высоцкий, а также певец Александр Скляр.

Скульптура разместится возле небоскрёба «Высоцкий». На девятиметровой стальной ленте из киноплёночной катушки будут приводиться цитаты из наиболее известных песен. Цитаты планируют менять в зависимости от ситуации в стране.

Отметим, недалеко от места будущей композиции находится скульптура, изображающая Высоцкого и Марину Влади. Напомним, 25 июля исполнится 38 лет с тех пор, как Высоцкого не стало.