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В Екатеринбурге создан арт-объект с цитатами из песен Владимира Высоцкого

Общество

На открытие приедет его сын

Екатеринбург, 23 июля 2018, 18:15 — REGNUM  В Екатеринбурге 24 июля откроют арт-объект с цитатами из песен Владимира Высоцкого. Открытие приурочено ко дню его памяти.

На церемонию приедет его сын Никита Высоцкий, а также певец Александр Скляр.

Скульптура разместится возле небоскрёба «Высоцкий». На девятиметровой стальной ленте из киноплёночной катушки будут приводиться цитаты из наиболее известных песен. Цитаты планируют менять в зависимости от ситуации в стране.

Отметим, недалеко от места будущей композиции находится скульптура, изображающая Высоцкого и Марину Влади. Напомним, 25 июля исполнится 38 лет с тех пор, как Высоцкого не стало.

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