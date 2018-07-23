Кадыров призвал остановить распространение насилия над животными

Грозный, , 18:02 — REGNUM Систему профилактики, которая будет сдерживать распространение идеологии насилия над животными, необходимо создать в России. В ее создании должны принять участие федеральные и региональные ведомства. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя распространенное в сети интернет видео, на котором две девушки в Алтайском крае жестоко расправляются с котенком, при этом снимая все это на телефон.

Подобные зверства, по словам главы Чечни, «растут в геометрической прогрессии», особенно страшно, что «живодерами выступает женский пол». Негодование у чеченского лидера вызвал тот факт, что над маленьким животным издеваются девушки, которые должны «давать защиту маленьким и беспомощным», но материнский инстинкт у них напрочь отсутствует.

По словам Кадырова, в Чечне существует некоммерческая организация по защите животных. Организация работает очень эффективно, считает глава региона, получая гранты. Но, все-таки в условиях все большего распространения насилия над животными необходимо, чтобы такие НКО работали «в связке с федеральными и региональными ведомствами», проводили воспитательные мероприятия в детских садах и школах, написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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