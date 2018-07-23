За полгода в Узбекистане оправдали 375 человек

Ташкент, , 18:37 — REGNUM По итогам первых шести месяцев 2018 года суды по уголовным делам Узбекистана рассмотрели 20 283 дела в отношении 26 442 лиц и оправдал 375 человек, сообщает 23 июля издание «Газета.uz» со ссылкой на председателя Верховного суда Азиза Абидова.

За отчетный период от уголовной ответственности по истечению срока наказания освобождены 4 634 лица. 2 226 человек возместили материальный ущерб на общую сумму 196,1 млрд сумов (1,59 млрд рублей), после чего суд назначил им наказание, не связанное с лишением свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых пяти месяцев 2018 года судами по уголовным делам в Узбекистане рассмотрено 17 тыс. дел и вынесено 250 оправдательных приговоров.

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