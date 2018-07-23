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Военные Ливана провели рейд против наркогруппировки в Бритале

Общество

Главарь наркобанды не был арестован

Бейрут, 23 июля 2018, 18:16 — REGNUM  Армия Ливана провела спецоперацию против группировки Али Зейда Исмаэля в поселении Бриталь на востоке страны, 23 июля передает агентство Associated Press.

По сообщению военных, в результате рейда были уничтожены восемь боевиков наркогруппировки, ещё 41 человек был арестован. Сам Исмаэль, обвиняемый властями в контрабанде наркотиков, убийствах и похищениях людей, арестован не был.

Деревня Бриталь на востоке Ливана является центром производства и контрабанды гашиша (наркотическое средство, употребление которого запрещено в РФ).

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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