Военные Ливана провели рейд против наркогруппировки в Бритале

Бейрут, , 18:16 — REGNUM Армия Ливана провела спецоперацию против группировки Али Зейда Исмаэля в поселении Бриталь на востоке страны, 23 июля передает агентство Associated Press.

По сообщению военных, в результате рейда были уничтожены восемь боевиков наркогруппировки, ещё 41 человек был арестован. Сам Исмаэль, обвиняемый властями в контрабанде наркотиков, убийствах и похищениях людей, арестован не был.

Деревня Бриталь на востоке Ливана является центром производства и контрабанды гашиша (наркотическое средство, употребление которого запрещено в РФ).

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