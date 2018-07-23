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В Казахстане призвали легализовать травматическое оружие

Общество

23 июля в Алма-Ате состоялось заседание общественного совета города

Алма-Ата, Казахстан, 23 июля 2018, 17:42 — REGNUM  Гражданам Казахстана необходимо вернуть право приобретения, хранения и ношения травматического оружия, заявил член общественного совета города Ерлан Смайлов. Об этом 23 июля сообщает агентство «КазТАГ».

По мнению члена совета, мера позволит обеспечить безопасность граждан и уменьшить количество преступлений. Смайлов также предложил пересмотреть уровень пределов самообороны и наказание за их превышение.

Напомним, запрет на приобретение, ношение, транспортировку и хранение травматического оружия был введен в Казахстане в 2015 году. Нарушение законодательства в этой области предполагает штраф в размере 2 тыс. минимальных расчетных показателей (878,6 млн рублей).

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