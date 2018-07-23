Воронежский врио поручил повысить эффективность профилактики лесных пожаров

Воронеж, , 17:08 — REGNUM Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев поручил повысить эффективность работы Воронежского лесопожарного центра, в первую очередь — усилить деятельность по патрулированию лесов и меры противопожарного обустройства. Прохождение пожароопасного сезона обсуждалось 23 июля на еженедельном совещании в правительстве региона, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Врио руководителя управления лесного хозяйства области Александр Величко напомнил, что в регионе с 30 апреля установлен особый противопожарный режим. При этом с начала года в регионе уже произошло 20 лесных пожаров, общая площадь, поврежденная огнем, — 87 гектаров. Самое крупное возгорание произошло в июне в Воронежском государственном природном биосферном заповеднике им. В.М. Пескова, относящемся к особо охраняемым природным территориям: там пожар объял 87 гектаров.

Глава управления лесного хозяйства добавил, что в зоне риска — территории, где есть сухостой и валежник, а увеличение количества и площади лесных возгораний вызвано высоким классом природной пожарной опасности в лесах, где имеются расстроенные, отмирающие и сильно поврежденные насаждения.

Профилактикой и тушением лесных пожаров в регионе занимаются формирования Воронежского лесопожарного центра и государственными лесными инспекторами. Для этих целей задействованы 397 работников и 164 единицы пожарной техники. В районах наиболее пожароопасных хвойных насаждений работают 46 систем видеонаблюдения, в зону покрытия попадают 84 населенных пункта. Системы передают видеоизображение в режиме онлайн в лесопожарный центр, МЧС и муниципальные районы. Кроме того, во всех лесничествах действуют и мобильные патрули — они работают на 167 маршрутах общей протяженностью более 10 тыс. километров. По информации замначальника ГУ МЧС по региону Ивана Уварова, с начала года за нарушения требований пожарной безопасности, связанных с порядком выжигания сухой травы и мусора, оштрафованы 268 человек.