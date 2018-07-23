В Казахстане на борьбу с саранчой направят беспилотники

Астана, , 17:30 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Казахстана планирует использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для обработки полей от саранчи, сообщает 23 июля издание InformBuro со ссылкой на председателя комитета государственной инспекции ведомства Ажару Каджибекову.

По её словам, министерство планирует не закупать дроны, а использовать услуги производителей БПЛА. Аппараты будут исследовать отдаленные районы и выявлять наличие саранчи на полях. В 2018 году на борьбу с саранчой выделили 1,3 млрд тенге ($3,76 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля компания «Робоавиа» запустила производство БПЛА в Чимкенте. Предприятие является единственным в Казахстане, которое выполняет полный цикл сборки аппаратов.

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