Проведен традиционный «День сербско-русской дружбы» в Сербии

Белград, , 17:15 — REGNUM В международном лагере «Школа дружбы», который сербская патриотическая организация «Наша Сербия» организует под эгидой ЮНЕСКО, был проведен традиционный «День сербско-русской дружбы». Более 180 детей-участников из Сербии, Черногории, Республики Сербской, России и Приднестровья выступило с концертом для гостей — благотворителей и друзей «Нашей Сербии», представив национальные танцы, песни и стихи своих стран.

В начале программы с приветственным словом выступил основатель «Нашей Сербии» Младжан Джорджевич, который пожелал детям запомнить этот лагерь лишь по-хорошему и использовать время в лагере для того, чтобы подружиться с представителями братских народов — сербского и русского.

«Школа дружбы» объединяет все аспекты работы с детьми, она основана на совместной деятельности в кружках образовательно-воспитательного содержания под названием «Сербско-русский код», задачей которых является сохранение национальной самобытности посредством изучения языка, традиций, культуры, веры, истории народов Сербии, региона и России.

В этом году в лагере участвует более 50 детей из России, которые в лагерь приехали при поддержке Фонда социально-культурных инициатив (ФСКИ) Светланы Медведевой, Фонда президентских грантов и фонда «Русский мир». С речью перед началом концерта выступил генеральный директор ФСКИ Дмитрий Соловьев, передав вначале слова приветствия от Светланы Медведевой, учредителя Фонда:

«Во-вторых, дорогие дети, для вас очень важно в этом лагере научиться дружить, несмотря на различия между вами. Научитесь любить друг друга, ценить свои семьи, свои народы, традиции и историю, но, что важнее всего, в этом лагере у вас есть возможность стать хорошими, доброжелательными людьми», — сказал в своем обращении Соловьев.

От имени Ассамблеи народов Евразии с приветствием выступила Светлана Смирнова, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ. Смирнова заявила, что со следующего года в лагере будут участвовать дети из бóльшего количества стран, что поспособствует установлению дружеских отношений, мира и согласия между всеми народами Большой Евразии.

Наконец, от имени Национальной комиссии по ЮНЕСКО в Сербии ее генеральный секретарь Неманя Грбич заявил, что «Школа дружбы» является единственным проектом на территории Сербии, который проводится под эгидой штаб-квартиры ЮНЕСКО из Парижа.

«Важность миссии этого проекта, которая заключается в продвижении ценностей дружбы, сохранения национальной идентичности и уважения к другим народам, была признана ЮНЕСКО и я уверен, что и в будущем этот лагерь будет пользоваться нашей поддержкой».

«Школа дружбы» под генеральным покровительством компании «ЦРХ» в этом году продлится до 27 июля, когда маленькие участники уедут с Тары с надеждой на скорую новую встречу.