В Казахстане 44% абитуриентов провалили экзамен на образовательный грант

Астана, , 17:13 — REGNUM Пороговый уровень комплексного тестирования в Казахстане не преодолели 18 600 человек, или 43,6% экзаменующихся, сообщили 23 июля в пресс-службе национального центра тестирования.

В тестировании приняли участие 42 693 человека, в том числе 28 108 (66,8%) — на казахском языке и 14 577 человек (34,2%) — на русском языке и 8 человек (0,018%) — на английском.

Напомним, комплексное тестирование в Казахстане проходило на базе высших учебных заведений с 15 по 17 июля в 48 пунктах. Участники тестирования, преодолевшие пороговый балл, могут подать заявку на получение государственного образовательного гранта.

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