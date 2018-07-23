Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике оценили эффект от ЧМ

Владимир, , 16:30 — REGNUM Объекты Владимиро-Суздальского музей-заповедника за время чемпионата мира по футболу — 2018, который прошел в России, посетили более 136 тыс. человек. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба администрации региона. Владимирские храмы, объединяемые заповедником, оказались на шестой строчке рейтинга самых популярных музеев, обогнав Третьяковскую галерею.

«По данным автоматизированной информационной системы «Учет продажи билетов», с 13 июня по 16 июля 2018 года его посетило более 136 тысяч человек. По количеству посетителей музей-заповедник занял 6 место, опередив такие музеи как Государственная Третьяковская галерея, Государственный исторический музей, Государственный Русский музей», — говорится в сообщении.

Самым популярным музеем вовремя ЧМ-2018 стал Государственный музей-заповедник «Петергоф» (742 тыс. 462 посетителей), отметили в пресс-службе ВСМЗ.

Напомним, что в 2017 году общее количество посетителей Владимиро-Суздальского музея-заповедника составило 1,1 млн человек.

Ранее владимирские власти отчитались о посещаемости мероприятий, которые прошли в регионе в рамках проекта «Владимир — культурная столица чемпионата мира по футболу — 2018». Всего прошло около 50 мероприятий. Их посетили около 450 тыс. человек.

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