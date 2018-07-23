Суд подтвердил выбор «мусорного» оператора в Петербурге

Санкт-Петербург, , 16:26 — REGNUM Процедура выбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Санкт-Петербурге признана законной. Такое решение принял Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, сообщили 23 июля в городском комитете по благоустройству.

Обжаловать итоги конкурса по выбору оператора пытался один из семи его участников. Признание законности решения по выбору оператора позволит победителю конкурса начать заключение договоров с производителями, перевозчиками и переработчиками ТКО.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Санкт-Петербург, по требованию федерального закона, выбрал регионального оператора по обращению с ТКО. Им станет государственное предприятие по переработке отходов — ГУП «Завод МПБО-2».

Соглашения города с региональным оператором заключены на 10 лет. Оператор должен приступить к работе во всех районах Санкт-Петербурга не позднее 1 января 2019 года. Региональный оператор отвечать за движение бытовых отходов на всем его протяжении — от сбора мусора во дворах до переработки и утилизации.

Смольным поставлена задача к 2020 году добиться переработки 38% бытовых отходов, к 2030 году — 100% отходов, образуемых в Петербурге.

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Добавим, что власти Северной столицы изучают вопрос о повышении с 1 января 2019 года тарифа на обращение с ТКО. Единый тариф на вывоз и утилизацию мусора может увеличиться на треть, однако решение еще не принято.

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