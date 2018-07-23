За полгода раскрываемость краж в Алма-Ате составила 23%

Цитата из м/ф «Малыш и Кралсон». реж Борис Степанцев. 1968. СССР

Алма-Ата, Казахстан, , 16:42 — REGNUM В 2017 году правоохранительные органы Алма-Аты закрыли 38 тыс. дел о краже (84,4%), так как не нашли виновных, заявил 23 июля член общественного совета города Марат Шибутов. Об этом сообщает издание InformBuro.

Члены общественного совета Алма-Аты раскритиковали деятельности департамента внутренних дел (ДВД) города. По словам заместителя начальника ДВД Алма-Аты Газаза Нуркаева, по итогам первых шести месяцев 2018 года раскрываемость краж составила 22,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля участники заседания общественного совета Алма-Аты предложили принять ряд мер для повышения эффективности деятельности правоохранительных органов города. В ходе совещания было рассмотрено резонансное дело об убийстве известного казахстанского фигуриста Дениса Тена.

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