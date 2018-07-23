Отцовский патруль: детям в Ярославле кататься на лодках опасно

Ярославль, , 16:02 — REGNUM В Ярославле в ходе акции «отцовский патруль» были выявлены нарушения на лодочной станции в парке им. 30-летия Победы в Дзержинском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

«Отцовский патруль» провел рейд совместно с аппаратом уполномоченного и сотрудниками регионального УМВД. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM детский омбудсмен Михаил Крупин, не все лодки и катамараны в парке были безопасны. Не в каждом из них были положенные ковши для вычерпывания воды, спасательный конец Александрова и т.д.

Все организации, независимо от форм собственности, должны понимать, что при организации отдыха детей они несут ответственность за их безопасность. И если к муниципальному предприятию в ходе проверки не возникло никаких претензий, все документы оказались в полном порядке, то индивидуальные предприниматели к данному вопросу относятся халатно, не до конца понимая всей меры ответственности. Это проблема не только этого парка, но и в целом по региону. Надеюсь, что ситуацию удастся переломить, и в дальнейшем подобных нарушений допускаться не будет», — сказал Михаил Крупин.

По всем выявленным нарушениям будут направлены заключения в государственную инспекцию по маломерным судам Ярославской области для принятия мер по обеспечению безопасного отдыха детей.