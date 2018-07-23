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В Казахстане начались слушания по делу о сгоревшем автобусе

Общество

В качестве обвиняемых по делу проходят пять человек

Актюбинск, Казахстан, 23 июля 2018, 15:50 — REGNUM  Иргизский районный суд Актюбинской области начал предварительные слушания по делу о сгоревшем автобусе, в котором погибли 52 гражданина Узбекистана, сообщает 23 июля агентство «Казинформ» со ссылкой на руководителя пресс-службы Актюбинского областного суда Анара Айтжанова.

В качестве обвиняемых по делу выступают пять человек: три водителя сгоревшего автобуса, учредитель и механик ТОО «Азия транзит сервис». Владелец автобуса объявлен в международный розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля прокуратура Актюбинской области направила в суд уголовное дело о возгорании автобуса. Трагедия произошла 19 января на 1068-ом километре автодороги Самара — Чимкент.

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