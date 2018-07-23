Издание Meduza обвинили в создании фейковых новостей о Трампе

Москва, , 15:38 — REGNUM Telegram-канал интернет-издания Meduza опубликовал новость со ссылкой на агентство Bloomberg «на свой лад». На это обратили внимание авторы других каналов и назвали пост примером создания фейковых новостей.

В исходном материале Bloomberg говорится о том, что президент США Дональд Трамп распорядился перекрасить своё самолёт в красный, белый и синий цвета. Отмечается, что ранее Трамп говорил, что старую расцветку надо поменять, потому что она ассоциируется с Жаклин Кеннеди, женой экс-президента США Джона Кеннеди.

В то время как в записи Telegram-канала «Медуза — LIVE» говорится о том, что самолёт американского лидера перекрасят «в цвета российского флага».

«Мастер-класс по локализаци новостей от «Медузы». Так делаются фейк-ньюс», — заключили авторы канала «Кстати».

Между тем читатели не впервые обвиняют Meduza в создании фейковых новостей или информационных поводов. Так, в 2016 году издание опубликовало материал «Сайт московской прокуратуры отказывается принимать электронные жалобы в нерабочее время». В нём автор ссылается на пользователя migorod сайта Dirty, который обнаружил, что сайт прокуратуры якобы отказывается принимать электронные жалобы в то время, когда сотрудники отдыхают. Автор проекта «Газета о газетах» решил проверить это и обнаружил, что граждане могут подать жалобы в любое время. Опубликованный в новости скриншот с кодом страницы, на котором видно, что приём жалоб якобы ограничен по времени, оказался сфабрикованным.

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