Правительство Москвы просят остановить снос конструктивистской АТС

Москва, , 16:00 — REGNUM Общественное движение «Архнадзор» требует от Объединения административно-технических инспекций в срочном порядке требует отозвать разрешение на проект, предполагающий снос конструктивистской АТС на Бакунинской улице, а от подрядчика — провести безотлагательное укрепление фасада. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил координатор движения «Архнадзор» Андрей Новичков.

В «Архнадзоре» отметили, что в утвержденном главным архитектором города Сергеем Кузнецовым Архитектурно-градостроительном решении (АГР) не указано про снос данного объекта. Однако в ордере на проведение работ, с которым ознакомился корреспондент ИА REGNUM, указано, что Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) разрешает «снос зданий и сооружений, ликвидацию коммуникаций». В ночь на 20 июля застройщик вышел на проведение работ на основании решения данного ордера.

«В нормальной ситуации Москомархитектура, ОАТИ и другие профильные органы власти должны созвать совместную инспекцию и остановить работы, так как они не соответствуют проекту. Но тут речь идёт о том, что Архсовет в лице главного архитектора Москвы Кузнецова в СМИ говорит одно, а на бумаге с его визой мы наблюдаем другое. И это уже происходит наглый обман людей. Кузнецов рассказывал, что сохранят фасадные стены в полном объёме, но на деле они даже не укреплены и работает тяжёлая техника. Это означает, что никто их сохранять не планирует. Властям сейчас необходимо потребовать от собственника срочно укрепить фасадные стены», — заявил Новичков.

Напомним, 21 июля в Москве силами градозащитников был остановлен снос тыльной части здания конструктивистской АТС по адресу Бакунинская улица, дом 5. Здание было построено в 1927 по образцовому проекту инженера В.В. Патека и не имело охранного статуса. Проект был утвержден Москомархитектурой в ноябре 2016 года. Его согласованию предшествовала доработка проекта по рекомендации Архитектурного совета сохранить здание «во всем объеме».

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