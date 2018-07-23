В Поволжье пройдёт патриотическая акция для кадетов и силовиков

Чебоксары, , 15:22 — REGNUM В Приволжском федеральном округе пройдёт всероссийская благотворительная патриотическая акция «Пока сердца для чести живы…», организатором которой выступает Росгвардия. В ПФО площадками для проведения акции стали Нижний Новгород, Чебоксары и Казань, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе отдела Росгвардии по Чувашии.

В ведомстве отметили, что акция состоится в восьми федеральных округах. Её целью является «популяризация положительного образа российского офицера и солдата, его героической сути». Её участниками станут военнослужащие, члены их семей, Герои Советского Союза и России, ветераны военной службы и боевых действий, курсанты, кадеты, члены семей погибших военнослужащих и сотрудников правоохранительных структур.

Планируется, что в рамках программы будут представлены музыкально-литературные программы, фотовыставка, музейная экспозиция, предполагаются встречи ветеранов с молодежью.

Ранее акция прошла в Томске, Северске, Новосибирске, Кемерово, Барнауле, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Хабаровске, Иркутске, Новочеркасске. В июле мероприятия пройдут в Поволжье — в Нижнем Новгороде, Чебоксарах и Казани. В сентябре концерты запланированы в Волгограде, Элисте, Астрахани.