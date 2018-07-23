В Ярославле арестовали карету «Скорой помощи»

Ярославль, , 14:58 — REGNUM В Ярославле судебные приставы арестовали машину скорой помощи, принадлежащую частной организации. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Организация, оказывающую услуги скорой медицинской помощи, накопила долги по налогам, взносам и страховке на сумму около 100 тысяч рублей. Руководство организации было уведомлено о возбуждении производства, но платить не торопилась.

В рамках исполнения решения суда судебный пристав-исполнитель выехал на место. Он составил акт описи и ареста автотранспортного средства — кареты скорой помощи. Автомобиль оставлен должнику на ответственное хранение и с правом пользования. Но в службе судебных приставов отмечают, что если организация не погасит долги перед государством, то автотранспортное средство реализуют в счет долгов.