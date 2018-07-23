Понедельник, 23 Июля 2018 года
15:05:17 МСК

Более половины граждан ФРГ не считают поддержку США необходимой для страны

Общество

Подавляющее же большинство опрошенных считают высказывание Трампа о том, что Германия – заложница России, «абсурдно»

Берлин, 23 июля 2018, 14:58 — REGNUM  Более половины граждан ФРГ уверены, что ЕС способен защитить себя без военной поддержки со стороны США, о чем свидетельствует опубликованный 23 июля опрос общественного мнения компании Forsa, сообщает британское агентство Reuters.

По данным исследователей, опросивши в общей сложности 1 тыс. 4 человека, лишь 37% респондентов выразили уверенность в том, что Европейский союз зависит от военной помощи США. При этом в ходе исследования не было заметно большой разницы между восточными и западными регионами Германии: на востоке до 60% граждан ФРГ указали, что не считают поддержку Вашингтона необходимой, тогда как на западе страны их количество составило 55%.

В свою очередь, подавляющее большинство опрошенных респондентов назвали заявление Трампа о том, что Германия является заложницей России, «полностью абсурдным».

Напомним, на прошедшем 11 — 12 июля саммите стран-членов НАТО Трамп выдвинул ультиматум союзникам Вашингтона по блоку. Он пригрозил лишить их поддержки, если ЕС не возьмет на себя часть ноши финансирования альянса, которую глава Белого дома назвал несправедливой.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить