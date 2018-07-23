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Стали известны дома Urban Group, которые будут достроены в первую очередь

Общество

Объекты будут сданы быстро при наличии подведенных к ним инженерных сетей

Москва, 23 июля 2018, 14:53 — REGNUM  Шесть домов застройщика Urban Group в нескольких жилых комплексах Подмосковья будут достроены в первую очередь ввиду их максимальной степени готовности, сообщил 23 июля журналистам управляющий директор «Дом.рф» Алексей Ниденс.

По его словам, в список первоочередных вошли объекты в ЖК «Видный город» (дом №7 с 95% готовности), дом №5 в ЖК «Солнечная система» (завершено 80%), дом №6 в ЖК «Митино О2» (95%) и дом №7 в ЖК «Опалиха О3» (95%). Также весной 2019 планируется два корпуса дома №11 в ЖК «Митино О2», их готовность составляет 75%.

Ниденс заверил, что в случае готовности инженерных сетей дома будут сданы в обозначенные сроки.

Напомним, 9 июля Арбитражный суд Московской области признал банкротами ряд структур, входящих в Urban Group. В свою очередь в Минстрое РФ выразили необходимость достроить все объекты за счет средств Фонда защиты прав дольщиков.

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Проблемы долевого строительства жилья
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