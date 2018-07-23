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В Казахстане стартовала экспедиция, посвященная проблемам реки Урал

Общество

Эксперты оценивают экологическую обстановку в бассейне реки как напряженную

Уральск, Казахстан, 23 июля 2018, 14:54 — REGNUM  В Казахстане стартовала XXII казахстано-российская историко-культурная, экологическая и спортивная экспедиция по реке Урал, сообщили 23 июля в пресс-службе посольства Казахстана в России.

В ходе экспедиции в Уральске пройдет круглый стол, в рамках которого участники обсудят проблемы трансграничного бассейна реки. В Уральские также планируется открыть памятный знак, символизирующий значение общей реки для Казахстана и России.

Напомним, река Урал, протяженностью 2 428 км, протекает по территории Оренбургской, Челябинской областей, Башкирии и трем регионам Казахстана: Актюбинской, Западно-Казахстанской и Атырауской областей. Эксперты оценивают экологическую обстановку в бассейне реки как напряженную.

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