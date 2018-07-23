Улицы в центре Москвы перекроют из-за «Ночного забега»

Москва, , 14:51 — REGNUM В Москве в ночь с 28 на 29 июля состоится легкоатлетический забег. Уже накануне спортивного мероприятия часть улиц в центре столицы будет закрыта для движения автотранспорта. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.

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Так, с 21:30 до 00:30 28 июля нельзя будет проехать по улице Лужники, а с 21:45 до 00:15 для проезда автомобилей будет закрыта Лужнецкая набережная. Въезд на Фрунзенскую набережную временно перекроют с 22:00 до 00:15. Запрет на движение автомобилей будет действовать и на Пречистенской набережной на участке от Крымского до Патриаршего моста с 22:10 до 23:55.

Добавим, что в 2018 году в легкоатлетическом старте примут участие около 7,5 тыс. человек. Любителям бега предстоит преодолеть дистанцию длиной десять километров.

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