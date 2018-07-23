В Астраханской области нашли тело второго утонувшего ребенка

с. Калинино, Астраханская область, , 14:46 — REGNUM В Астраханской области обнаружили тело второго ребенка, утонувшего в реке Бузан. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ, им оказался мальчик 2010 года рождения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 22 июля местный житель 1991 года рождения, находясь в состоянии наркотического опьянения, взял у знакомого лодку, чтобы переправить девятерых детей через реку Бузан около села Калинино Володарского района. Он совершил резкий маневр, из-за которого лодка перевернулась. Дети оказались в воде: шестерых удалось спасти, трое утонули. Тело третьего погибшего ребенка до сих пор не обнаружили.

В отношении мужчины, управлявшего лодкой, было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Его уже задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.