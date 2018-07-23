Московские застройщики громят очередное конструктивистское здание АТС

Москва, , 15:05 — REGNUM В ночь на 20 июля 2018 года начат снос тыльной части здания конструктивистской АТС по адресу: Бакунинская улица, 5, сообщили 23 июля корреспонденту ИА REGNUM в общественном движении «Архнадзор».

Оказалось, что здание АТС построенное в 1927 году по образцовому проекту инженера В.В. Патека, не имело охранного статуса, и потому оказалось жертвой сомнительного архитектурного проектирования, исказившего образ памятника четырехэтажной надстройкой. Подобное варварское решение понадобилось инвестору для того, чтобы не только превратить здание в гостиницу, но и удвоить полезную площадь.

В «Архнадзоре» также назвали инициаторов этих метаморфоз. По сведениям градозащитников, заказчиком выступило ООО «Бакунинская», спроектировало уродующий конструктивистское здание АТС проект архитектурное бюро АИ (Н.О. Цымбал), а Москомархитектура утвердила «ноябре 2016 года.

«Согласованию предшествовала доработка проекта по рекомендации Архитектурного совета сохранить здание «во всем объеме». Тогда же главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов подтверждал условие согласования в своих комментариях. Решение Архсовета мотивировалось явным желанием избежать повторения скандального сноса Таганской АТС в апреле 2016 года», — напомнили в Архнадзоре.

В утвержденном главным архитектором города Архитектурно-градостроительном решении (АГР) слова «снос» действительно нет. Однако на прошлой неделе застройщик вышел на площадку с ордером (разрешением) Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) на работы, предполагающие снос. В субботу усилиями активистов снос был приостановлен.

«Не в первый раз обещания и даже документы архитектурного ведомства расходятся с действиями застройщиков и текстами согласований, а жертвами рассогласованности становятся исторические дома», — констатируют в Архнадзоре.

Градозащитники вновь призывают правительство Москвы вернуть строительство на Бакунинской улице, 5 в правовое поле, и требуют от Объединения административно-технических инспекций немедленно отозвать ордер (разрешение) на проект, предполагающий снос исторического здания, а от подрядчика — провести безотлагательное укрепление фасада.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году на Покровском бульваре было снесено здание Таганской АТС, построенного по проекту известного ленинградского архитектора В.С. Мартыновича. Тогда градозащитники отмечали, что конструктивные решения, придуманные Мартыновичем, — яркий пример качественной архитектуры, которую не только необходимо сохранить, но и вполне можно использовать, например, для общественных нужд. Так поступили в Германии, где здание бывшей газгольдерной переделали в студенческое общежитие.

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