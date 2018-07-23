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Роснефть намерена взыскать c участников проекта «Сахалин-1» 89 млрд рублей

Общество

Предварительное рассмотрение дела состоится 10 сентября

Южно-Сахалинск, 23 июля 2018, 14:34 — REGNUM  Арбитражный суд Сахалинской области принял иск от компании «Роснефть», в котором содержится требование о взыскании с пяти компаний-участниц проекта «Сахалин-1» более 89 млрд рублей, соответствующий документ опубликован на сайте суда.

Из определения следует, что представители «Роснефти» считают неосновательным обогащение партнеров во время реализации проекта. Самые крупные суммы истец требует от компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» и японской Sakhalin oil and gas development co. (SODECO), которым в консорциуме принадлежит по 30%.

Отмечается, что предварительное судебное заседание арбитражного суда по указанному иску состоится 10 сентября 2018 года в Южно-Сахалинске.

Напомним, проект «Сахалин — 1» на основе соглашений о разделе продукции (СРП) и предполагает разработку трех месторождений в акватории Охотского моря.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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