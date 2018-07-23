Комитет рекомендовал Госдуме принять законопроект о въезде в РФ по Fan ID

Москва, , 14:22 — REGNUM Госдума на заседании 24 июля может в первом чтении обсудить законопроект о безвизовом въезде в РФ до конца 2018 года по паспорту болельщиков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля, соответствующий законопроект комитет Госдумы по спорту рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении.

Инициатива подготовлена на основе положительного опыта проведения чемпионата мира на футболу FIFA 2018 года и направлена на продление срока действия безвизового режима до 31 декабря 2018 года для лиц, посетивших Россию в качестве зрителей спортивных соревнований, на основании Fan ID.

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