Экс-депутат Прикамья обжалует приговор за избиение музыканта

Пермь, , 14:22 — REGNUM В Прикамье адвокаты бывшего депутата заксобрания Александра Телепнева и его приятеля Сергея В. обжалуют приговор по резонансному делу об избиении музыканта Андрея Ширмана, более известного как Dj Smash. Заявление об апелляции приговора суда первой инстанции пока в областной суд не поступило, информируют СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июля Александра Телепнева и его приятеля приговорили к двум годам колонии-поселения. Прокуратура требовала 3,5 года лишения свободы. Не исключено, что сторона истцов посчитает приговор мягким и тоже обжалует его. Правом апелляции можно воспользоваться в течение 10 дней с момента вынесения приговора.

Напомним, что в феврале 2018 года в ночном клубе Перми был избит музыкант Dj Smash. Он назвал имена обидчиков. Конфликт и его последствия, когда музыканту потребовался курс лечения, вызвали большой резонанс.

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