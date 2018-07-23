Исследователи назвали количество рабов в странах Туркестана

Бишкек, , 14:15 — REGNUM В 2018 году Киргизия оказалась на 85-м месте во Всемирном рейтинге рабства («The Global Slavery Index»), составленном аналитиками международной правозащитной организации «Walk Free Foundation».

По их данным, 24 000 киргизстанцев (4,11 на тысячу человек населения) в настоящее время живут в условиях «современного рабства» (подразумевается принудительный труд — Прим. ИА REGNUM ).

В Туркестанском регионе хуже всего ситуация в этой сфере сложилась в Туркмении, расположившейся на 17-й строчке рейтинга с 62 000 «современных рабов» (11,22 на тысячу населения).

В Узбекистане, которому правозащитники присудили 69-е место, насчитали 160 000 человек (5,18 на тысячу населения), попавших в «современное рабство». Таджикистану досталось 75-е место — 39 000 человек (4,54 на тысячу населения). Казахстан оказался на 83-м месте — 75 000 человек (4,21 на тысячу населения).