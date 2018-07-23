Рассмотрение запроса РФ на выдачу Винника перенесено на неделю

Афины , , 14:12 — REGNUM Рассмотрение повторного запроса РФ на выдачу гражданина России Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег и крупных махинациях с криптовалютой, назначенное на сегодня, 23 июля, не состоялось. Апелляционный суд греческого города Салоники перенёс заседание на 30 июля.

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Как пояснил адвокат обвиняемого Тимофей Мусатов, на переносе заседания настаивала сторона защиты, так как один из адвокатов не мог присутствовать на процессе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, задержанный в Греции по запросу США Александр Винник обвиняется в незаконной легализации $4 млрд через биржу криптовалют. В России Винник также обвиняется в мошенничестве в крупном размере. 8 июня Останкинский суд Москвы заочно арестовал россиянина, который сейчас находится в греческой тюрьме. В середине июля власти Греции приняли решение выдать Винника властям Франции. Как заявили в МИД РФ, это было сделано «под давлением извне» и принято «вопреки существующей нормативной базе сотрудничества РФ и Греции в сфере оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам».

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