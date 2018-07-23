В Казахстане стартовал пилотный проект по правописанию на латинице

Астана, , 14:13 — REGNUM Школьники 6−9 классов, отдыхающих в учебно-оздоровительном центре «Балдаурен» в Акмолинской области Казахстана, приняли участие в апробации новых правил правописания на латинице, сообщает 23 июля издание Zakon. kz со ссылкой на председателя комитета по развитию языков и общественно-политической работы минкультуры и спорта республики Куата Борашева.

По его словам, до сентября 2018 года подобную апробацию пройдут широкие круги населения во всех регионах республики. Участнику проекта предлагается выбрать «удобный» и «правильный» вариант написания слова на латинице. Школьники также могут предлагать свои варианты написания слов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня ученые языковеды Казахстана представили концепцию правописания казахского алфавита на основе латинской графики. Ранее, в мае, был принят план перехода на латинскую графику учащихся всех уровней.

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