Следователи выясняют причины падения карусели с детьми в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 14:07 — REGNUM В Екатеринбурге СКР выясняет причины падения карусели с детьми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Напомним, карусель упала 22 июля в парке им. В.В. Маяковского. На ней были несколько детей. Пострадавших нет.

Сейчас следователи выясняют причины этого ЧП. По словам руководства парка, напомним, все аттракционы проверяют каждый день. Не была исключением и эта карусель.

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