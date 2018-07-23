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Следователи выясняют причины падения карусели с детьми в Екатеринбурге

Общество

Опрашивают очевидцев изучают документы

Екатеринбург, 23 июля 2018, 14:07 — REGNUM  В Екатеринбурге СКР выясняет причины падения карусели с детьми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Напомним, карусель упала 22 июля в парке им. В.В. Маяковского. На ней были несколько детей. Пострадавших нет.

Сейчас следователи выясняют причины этого ЧП. По словам руководства парка, напомним, все аттракционы проверяют каждый день. Не была исключением и эта карусель.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге рухнула карусель с детьми

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