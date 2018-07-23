В калужском Козельске осужден депутат местной думы

Калуга, , 14:01 — REGNUM В Калужской области вынесен обвинительный приговор в отношении 37-летнего местного жителя, являвшегося депутатом городской думы одного из муниципальных образований Козельского района. Об этом сообщила 23 июля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

Осужденный мужчина признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, будучи ранее подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Как было установлено судом, в феврале 2018 года на окружной автодороге Козельск-Сосенский автомобиль осужденного остановил инспектор ДПС. При проверке документов на право управления автомобилем у сотрудника полиции возникли сомнения в трезвости водителя, в связи с чем ему было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения, от которого он категорически отказался, пояснив, что до этого употреблял спиртные напитки.

Между тем, в суде свою вину в содеянном осужденный признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на один год.

Приговор обжалован не был и вступил в законную силу, о чем прокуратура Козельского района дополнительно проинформировала главу городского поселения с целью принятия решения о досрочном прекращении полномочий депутата. Решением городской думы депутатские полномочия осужденного прекращены.

Как сообщало ИА REGNUM, в калужском городе Спас-Деменск мировым судьей вынесен обвинительный приговор в отношении 54-летнего депутата местной думы, признанного виновным в неоднократном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее этот депутат уже был подвергнут административному наказанию за невыполнение требования полиции пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения (ст.264.1 УК РФ). Свою вину в содеянном осужденный признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком 240 часов с лишением права управлять транспортными средствами в течение трёх лет. Решением сельской думы его полномочия прекращены.

Напомним, ранее Дзержинским районным судом Калужской области в селе Износки к денежному штрафу был приговорён 33-летний депутат Законодательного собрания Калужской области Дмитрий Смирнов за повторное невыполнение законного требования инспектора ГИБДД о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области очередной депутат осуждён за пьяное вождение