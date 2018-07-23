Суд вернул дело гражданина Украины Павла Гриба прокурору Кубани

Ростов-на-Дону, , 13:58 — REGNUM Северо-Кавказский окружной военный суд отказался рассматривать уголовное дело гражданина Павла Гриба, которого обвиняют в содействии терроризму. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 23 июля. Причина в том, что служители Фемиды усмотрели наличие препятствий для рассмотрения этого дела судом.

Читайте также: Киев хочет при поддержке США обменять 20 граждан России на 60 украинцев

Уточняется, что речь идёт об ошибочно вменённой органами предварительного следствия редакции уголовного закона, не действовавшая на момент совершения вменяемого подсудимому деяния.

«Такие обстоятельства исключают возможность постановления судом приговора или иного решения на основании данного обвинительного заключения», — отметила пресс-секретарь суда Алена Катькало.

Она добавила, что после устранения нарушений дело могут вновь вернуть на рассмотрение в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2017 года военный капеллан Игорь Гриб заявил, что его 19-летний сын Павел поехал в Белоруссию к девушке и пропал. Гомельские силовики заявили, что Павла Гриба разыскивают за террористическую деятельность, однако задержание не подтвердили. По словам девушки, к которой поехал Павел в Гомель, её заставили заманить парня в Белоруссию российские спецслужбы. 7 сентября стало известно, что Павел Гриб находится в следственном изоляторе в Краснодаре. По версии следствия, Павел Гриб, являясь приверженцем украинских радикальный националистов, склонял свою знакомую жительницу Кубани у подрыву бомбы на выпускной линейке в школе Сочи. В настоящее время подозреваемый содержится в СИЗО. Под стражей по решению он останется до 22 октября.