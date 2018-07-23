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Псковской области не хватает квоты для переселенцев из-за рубежа

Общество

Благодаря программе переселения соотечественников районы решают, в том числе, кадровые проблемы в медицине

Остров, Псковская область, 23 июля 2018, 13:54 — REGNUM  Государственная программа содействия переселению соотечественников из-за рубежа является действенным инструментом для привлечения в Псковскую область медицинских работников. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области, об этом сегодня, 23 июля, в ходе встречи с полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александром Бегловым заявила главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачева.

«Эта программа реально работает. У нас есть такие семьи, но решение вопроса идёт слишком медленно: квоту люди ждут до полутора лет», — сообщила главврач.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников обратился к полпреду с просьбой поддержать регион в вопросе увеличения квоты для переселенцев.

«Готовьте обращение в мой адрес. Если это действительно необходимо, будем смотреть», — сказал Александр Беглов.

Главной проблемой Островской межрайонной больницы её работники назвали нехватку медицинских кадров. Существующие в регионе меры поддержки для привлечения специалистов (среди которых предоставление жилья с возможностью приватизации в будущем, единовременные выплаты, социальные льготы), не могут полностью решить проблему. По словам врачей, молодые специалисты приезжают, набираются опыта и уезжают в столицы, где они востребованы как состоявшиеся профессионалы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первый вице-спикер Псковского областного собрания депутатов Виктор Антонов ранее заявил, что в регионе неэффективно работает программа «Земский доктор», нацеленная на закрепление врачей в сельской местности.

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Что касается программы содействия переселению соотечественников из-за рубежа, с начала года по ней в регион приехали уже более 447 человек, а всего с 2010 года — более 7 тысяч. По программе переселения соотечественников в Псковскую область приезжают, в основном, люди трудоспособного возраста, среди них много специалистов рабочих профессий, а также врачи, медсёстры, педагоги, инженеры, водители.

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Кадровые проблемы в медицине
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