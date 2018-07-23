Понедельник, 23 Июля 2018 года
15:07:24 МСК

В Крыму обещают победить ненавистную для туристов пробку

Общество

В течение недели на трассе Симферополь – Керчь в районе Феодосии должны откорректировать дорожное движение

Симферополь, 23 июля 2018, 13:51 — REGNUM  Власти Крыма обещают в течение недели решить проблему с пробками на трассе Симферополь — Керчь в районе Феодосии, в которых ежедневно мучаются сотни автомобилистов. Об этом 23 июля журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Буквально завтра будет озвучен план, согласованный с ГИБДД: какие сделать зоны, какие запрещающие знаки поставить, как ограничить повороты и т.д. В течение одной недели должны быть предприняты шаги, которые позволят разгрузить там ситуацию», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным строительного управления АО «ВАД», готовность федеральной трассы «Таврида» составляет 34%: заасфальтировано почти 100 км первой очереди дороги. Трасса разделена на семь участков, шесть из которых проходят по Республике Крым, а ещё один — по Севастополю. Запуск движения транспорта в двухполосном направлении от Керчи до Симферополя запланирован на декабрь 2018 года. Четырёхполосную дорогу от Керчи до Севастополя откроют в декабре 2020 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие автотранспортной инфраструктуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить