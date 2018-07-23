В Крыму обещают победить ненавистную для туристов пробку

Симферополь, , 13:51 — REGNUM Власти Крыма обещают в течение недели решить проблему с пробками на трассе Симферополь — Керчь в районе Феодосии, в которых ежедневно мучаются сотни автомобилистов. Об этом 23 июля журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Буквально завтра будет озвучен план, согласованный с ГИБДД: какие сделать зоны, какие запрещающие знаки поставить, как ограничить повороты и т.д. В течение одной недели должны быть предприняты шаги, которые позволят разгрузить там ситуацию», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным строительного управления АО «ВАД», готовность федеральной трассы «Таврида» составляет 34%: заасфальтировано почти 100 км первой очереди дороги. Трасса разделена на семь участков, шесть из которых проходят по Республике Крым, а ещё один — по Севастополю. Запуск движения транспорта в двухполосном направлении от Керчи до Симферополя запланирован на декабрь 2018 года. Четырёхполосную дорогу от Керчи до Севастополя откроют в декабре 2020 года.