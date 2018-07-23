Более 40 человек задержаны в Турции по подозрению в связях с ИГ*

Стамбул, Турция, , 13:49 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали 43 человека в Стамбуле по подозрению в причастности к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявили в директорате безопасности города 23 июля, сообщает турецкое агентство Anadolu.

По информации ведомства, подразделения по борьбе с терроризмом провели 20 июля одновременные рейды по 15 адресам по всему городу. Задержания проводились в том числе и в связи с членством подозреваемых в близких ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) группах в социальных сетях.

Напомним, более 300 человек стали жертвами в результате терактов в Турции, ответственность за которые на себя взяли боевики из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).