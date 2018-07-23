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В Оренбуржье выросло число коррупционных преступлений

Общество

За четыре месяца рост составил 3%, а за полгода — 18,5%

Оренбург, 23 июля 2018, 13:44 — REGNUM  В Оренбургской области отмечена тенденция увеличения числа коррупционных преступлений при снижении общего уровня преступности. За первое полугодие 2018 года. На фоне снижения преступности по области на 4,4% количество преступлений коррупционной направленности увеличилось на 18,3%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Стоит отметить, что в январе-апреле отмечена та же ситуация, когда уровень общей преступности снизился, а доля преступления коррупционной направленности выросла. За этот период общая преступность уменьшилась на 2,1%, а коррупционная выросла на 3%. За полгода рост составил уже 18,3%.

По актам прокурорского реагирования к административной и дисциплинарной ответственности привлечено более 350 должностных лиц. В связи с утратой доверия уволено одно должностное лицо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в федеральный реестр чиновников, уволенных из-за утраты доверия, попал бывший государственный инспектор труда Оренбургской области. Договор с ним расторгнут и сотрудник госинспекции отправлен в отставку 24 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-чиновник Оренбуржья оказался в федеральном реестре коррупционеров

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Коррупция и борьба с ней
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