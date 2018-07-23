Под Волгоградом нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны

Краснослободск, Волгоградская область, , 13:38 — REGNUM В городе Краснослободск Волгоградской области нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Как сообщила 23 июля пресс-служба регионального управления МЧС, бомба находится на дне Волги. Сейчас место находится под охраной.

Предположительно, найденная бомба относится к типу ФАБ-250. Специалисты подали заявку для выделения пиротехнического расчета, который обезвредит бомбы.

В пресс-службе также отметили, что это 12-я авиабомба, которую нашли в регионе с начала 2018 года.