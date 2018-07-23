В Узбекистане прокуратура проверит информацию о насилии в спецшколе

Самарканд, Узбекистан, , 13:39 — REGNUM Министерство народного образования Узбекистана сформировало рабочую группу с участием представителей правоохранительных органов, которые изучат ситуацию с избиением воспитанников в специализированной школе №64 в Самарканде. Об этом 23 июля сообщает издание «Газета.uz» со ссылкой на Генеральную прокуратуру республики.

Мать одного из воспитанников учебного учреждения сообщила, что администрация школы систематически оказывает физическое и психологическое давление на воспитанников, а также привлекает учащихся к принудительному труду.

Напомним, 23 июля местные СМИ со ссылкой на родителя одного из воспитанников сообщили, что директор специализированной школе №64 для мальчиков снова избил ребенка. Данную информацию проверит специальная рабочая группа с участием прокурора области.

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