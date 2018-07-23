Нант: полиция эвакуировала лагерь мигрантов с площади Давиаса

Нант, Франция, , 13:42 — REGNUM Сегодня утром, 23 июля, примерно в 8:30, полиция эвакуировала мигрантов с площади Давиаса в Нанте, сообщает газета 20 minutes. Операция прошла спокойной.

С конца июня 2018 года несколько сотен человек, главным образом из Судана и Эритреи, поселились на площади и жили в нестабильных условиях.

Для облегчения операции мигранты получали информационные бюллетени на французском, английском и арабском языках. Им было предложено посетить временную стойку регистрации, чтобы государственные службы смогли наилучшим образом оценить их положение, особенно наиболее уязвимых (женщины, дети, пожилые люди). Кроме того, префектура Нанта объявила, что нашла сотню мест для размещения в Плай-де-ла-Луар.

Эвакуация площади потребовалась по санитарным соображениям. «Цель этого выселения — положить конец ситуации, представляющей большие риски для здоровья и безопасности населения», — объявили в префектуре.