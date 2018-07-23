Почему к главным причинам смертности нужно относиться осторожно

Москва, , 13:28 — REGNUM Говоря о главных причинах смертности современных людей, не стоит забывать, что многое зависит от того, кто регистрирует смерть, считает кандидат медицинских наук, руководитель отдела защиты прав пациентов АНО «Медицина и право» Константин Емешин.

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM выводы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что сердечно-сосудистые заболевания, онкология и ВИЧ стали главными причинами смертности населения в XXI веке, эксперт, в частности, отметил:

«У меня осталось лишь убеждение, что к данным по причинам смертности надо относиться осторожно, так как многое зависит от того, кто регистрирует смерть — возможна коррекция. Например, раковый больной умирает, а врач пишет на первое место «ССС заболевание» (заболевание сердечно-сосудистой системы, прим. ИА REGNUM).

К тому же для формального выполнения нужных показателей врачи тоже слегка корректируют диагнозы, чтобы угодить начальникам. Причем они не врут, а просто расставляют приоритеты тому или иному диагнозу — причина смерти, сопутствующие заболевания», — пояснил кандидат медицинских наук Константин Емешин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее ВОЗ сообщила, что 71% всех случаев смерти приходится на неинфекционные заболевания: в тройку самых смертоносных болезней современности входят сердечно-сосудистые заболевания (17,9 млн человек), онкология и ВИЧ.

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