Липецкие соцработники поделились опытом с коллегами из Тамбова

Липецк, , 13:21 — REGNUM Сотрудники управления социальной защиты населения Липецкой области встретились за круглым столом с коллегами из Тамбова. Как сообщила пресс-служба областной администрации 23 июля, целью визита тамбовчан стал обмен опытом по основным направления деятельности сферы социальной защиты и семейной политики.

Гостей интересовали наработки липчан по вопросам поддержки семей с детьми, организации социального обслуживания граждан и услуга «Социальное такси». Липецкие специалисты рассказали об уникальных мерах поддержки семей с детьми, региональных направлениях при заключении государственного социального контракта, деятельности школы адаптации и ухода за пожилыми людьми. Более детальные обсуждения прошли в профильных отделах.

В рамках визита состоялась встреча руководителей системы социальной защиты двух регионов с заместителем главы администрации Липецкой области Людмилой Летниковой. Гости также побывали на экскурсии в учреждениях социального обслуживания: Введенском геронтологическом центре, областном Кризисном центре помощи женщинам и детям, реабилитационно-оздоровительном центре «Лесная сказка», Задонском психоневрологическом интернате, социальной-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Надежда», центре социальной защиты населения по Задонскому району.

«Государственная помощь, различные меры поддержки являются приоритетными задачами социальной политики для региональных властей. Это позволяет людям не замыкаться на своих проблемах, удовлетворять досуговые, познавательные, эмоционально-эстетические потребности, что в комплексе с другими реабилитационными мероприятиями — медицинскими, психологическими, бытовыми — делает их жизнь комфортнее и содержательнее. При этом развиваются личностные качества каждого человека, повышается его статус в обществе», — считает глава администрации Липецкой области Олег Королев.